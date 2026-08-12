Toyota'nın eski CEO'su Hiroshi Okuda 93 yaşında vefat etti

Toyota Motor Corporation'ın eski CEO'su ve başkanı Hiroshi Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şirket tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Okuda'nın ölüm tarihi ve nedenine ilişkin bilginin hemen paylaşılmadığı belirtildi.

Okuda, Toyota'daki 45 yıllık kariyerinde özellikle 1997'de gaz-elektrik hibrit teknolojisine sahip Prius'un geliştirilmesine öncülük etmesiyle hatırlanıyor. Dönemin yakıt verimliliği açısından çığır açan bu model, otomotiv endüstrisinin çevreci sürüş hamlesinin simgesi haline geldi. Okuda, benzin fiyatlarının yükseldiği bir dönemde Toyota'nın Camry gibi çok satan modellerinin yanı sıra hibritlerde de yakıt verimliliği konusundaki itibarını güçlendirmede etkili oldu.

Merkezi Japonya'da bulunan Toyota'nın genel merkezinin bulunduğu bölgede doğan Okuda, 1955'te Tokyo'daki prestijli Hitotsubashi Üniversitesi'nden işletme bölümünden mezun oldu. Dünyanın en büyük otomobil üreticisinin liderliği genellikle Toyota'nın kurucu ailesi Toyoda'lardan gelirken, Okuda açık sözlü ve her an gülmeye hazır biri olarak bu geleneğin dışındaydı. Okuda, görev süresi boyunca Toyota'nın yalnızca satışta değil üretimde de küresel genişlemesini yönetti ve ABD ile Avrupa'da üretim tesisleri kurdu.

Judo'da siyah kuşak sahibi olan Okuda, Toyota'nın büyümesinin Amerikan 'Üç Büyükler' olarak bilinen General Motors, Ford ve Chrysler'in tahtından edilmesi anlamına geldiğini ve bunun olası bir tepkiye yol açabileceğini sık sık dile getirdi. Otomotiv endüstrisinin küresel ve bağlantılı olduğunu vurgulamak için 'uyum' terimini kullandı. Toyota ve diğer Japon üreticiler büyük karlar elde ederken Amerikalılar zarara sürükleniyordu. Bu durum 1980'lerde başlayan 'Japonya karşıtı' duyguları körükledi. Günümüzde de olduğu gibi, düşük yenin Toyota ve diğer Japon üreticilere haksız avantaj sağladığına dikkat çekiliyordu.

Okuda, Toyota'nın yönetim kuruluna ilk kez 2007'de Amerikalı bir üyenin katıldığı dönemde danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, Japon kurumsal dünyasında nadir görülen genç yöneticilerin terfi ettirilmesini savundu. 2005'te gazetecilere, 'Bir şirket işler yolundayken değişmeli. İşler kötüleşmeye başladıktan sonra değişmeye çalışmanın anlamı yok.' demişti. Bu vurgu, Toyota'nın temel ilkesi olan ve 'kaizen' olarak bilinen sürekli iyileştirme anlayışını özetliyor. Okuda, Japonya İş Federasyonu (Keidanren), Japonya Otomobil Üreticileri Derneği, Başbakanın Ekonomik Strateji Konseyi ve Japonya İşverenler Dernekleri Federasyonu gibi önemli iş dünyası kuruluşlarının başkanlığını yaptı. Toyota, ailesi ve cenaze düzenlemeleri hakkında hemen bilgi vermedi; ailenin özel bir tören yapacağı, daha sonra resmi bir tören planlanabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi