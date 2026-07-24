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Togg Almanya'da 337 araç sattı, 2026 hedefleri belli oldu

Togg Almanya'da 337 araç sattı, 2026 hedefleri belli oldu
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Togg, Almanya'da 337 araç satarak Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor. CEO Gürcan Karakaş, kiralama seçenekleri ve yeni merkezlerle satışları artıracaklarını, yazılım güncellemeleriyle kullanıcı memnuniyetini güçlendireceklerini belirtti.

Togg, Almanya pazarında toplam 337 adetlik araç satışı gerçekleştirdi. 2026'nın ilk yarısında 197 araç satan şirket, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek için stratejik adımlar atıyor. CEO Gürcan Karakaş, satışların beklentilerle uyumlu olduğunu ve pazar payını artırmak için yeni iş modelleri devreye alacaklarını belirtti.

Şirket, özellikle genç kullanıcılar ve kurumsal filolar için kiralama seçenekleri sunarak satışları artırmayı planlıyor. Ayrıca Almanya'nın stratejik noktalarında yeni satış ve servis merkezleri kurulacak. Bu adımlar, kullanıcı güvenini pekiştirmeyi ve satış sonrası hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Togg, yazılım ve donanım güncellemeleriyle Alman tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Marka bilinirliğini artırarak sürdürülebilir bir başarı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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