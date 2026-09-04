Tesla'nın Sürücüsüz Cybercab'ine ABD'den Soruşturma

ABD otomobil güvenliği düzenleyicileri, Tesla'nın sürücüsüz Cybercab'i hakkında soruşturma başlattı. Kurum, direksiyonu, pedalları veya aynaları olmayan bu aracın federal güvenlik kurallarına nasıl uygun olduğuna dair şirketin vardığı sonucu sorguluyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Perşembe günü yaptığı başvuruda, Tesla'nın iki kişilik aracı onaylarken dayandığı süreci ve teknik verileri inceleyeceğini bildirdi. Bu açıklama, şirketin Cybercab'i Austin, Teksas'ta ticari olarak kullanmaya başlamasından saatler sonra geldi.

Tesla, aracın güvenliğini ve engelliler için kullanım kolaylığını övdü ve Cybercab'in 'temiz ulaşımı herkes için demokratikleştirdiğini' söyledi. ABD'de otomobil üreticileri araçlarının federal standartlara uygunluğunu kendileri onaylıyor. Tesla, ajansa Cybercab'in tüm geçerli standartları karşıladığını ve dağıtımı genişletmeyi planladığını bildirdi.

NHTSA, onayın ne kadarının Tesla'nın bazı standartların manuel kontrolleri olmayan araçlar için geçerli olmadığı yönündeki kendi kararlarına dayandığını değerlendirecek. Tesla geçen yıl Austin'de Model Y SUV'lerle sürücüsüz hizmete başlamış, Teksas, Florida ve Kaliforniya'daki şehirlere genişlemişti. Eyalet kuralları, bu araçların çoğunda devralabilecek bir insan gözetmen bulundurulmasını gerektiriyor.

Teksas Motorlu Araçlar Departmanı verilerine göre, Tesla Çarşamba günü itibarıyla Teksas'ta 45 Cybercab dahil 314 robotaksi kaydettirmişti. Google'ın ana şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç yan kuruluşu Waymo ise hizmetlerini 11 ABD şehrinde sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi