Haberler

Tesla Model Y L Çin'de Teknik Sorunla Gündemde

Tesla Model Y L Çin'de Teknik Sorunla Gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla'nın Çin'de satışa sunduğu altı kişilik Model Y L, piyasaya çıkışının ilk yılında teknik bir arızayla karşılaştı. Sosyal medyada kullanıcılar, aracın sürüş sırasında beklenmedik tepkiler verdiğini ve elektronik sistemlerde yazılım hatası yaşandığını iddia etti. Tesla henüz resmi bir açıklama yapmazken, sorunun aracın güvenilirlik itibarını olumsuz etkileyebileceği ve satış sonrası hizmet kalitesi tartışmalarını artırdığı belirtiliyor.

Tesla'nın Şanghay tesislerinde üretilen ve Çin pazarında satılan altı kişilik SUV modeli Model Y L, pazardaki ilk yılını tamamlamadan teknik bir sorunla gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, aracın bir bileşeninde yaşanan arızaya ilişkin görüntüler paylaşarak şikayetlerini dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde aracın sürüş sırasında beklenmedik tepkiler verdiği ya da bazı elektronik sistemlerin devre dışı kaldığı öne sürülüyor. Şikayetlerin, batarya yönetim sistemi veya otonom sürüş donanımıyla ilgili olduğu tahmin edilen bir yazılım hatasına odaklandığı belirtiliyor. Kullanıcılar sorunun tekrarlaması halinde güvenlik endişesi yaşarken, Tesla'nın Çin servis ağının henüz resmi bir çözüm sunmadığı ifade ediliyor.

Tesla'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin, daha önce benzer geri bildirimleri yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalıştığı biliniyor. Model Y L'nin geniş ailelere yönelik altı kişilik koltuk düzeniyle Çin'de önemli satış rakamlarına ulaştığı, bu sorunun aracın itibarını olumsuz etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, aracın satış sonrası hizmet kalitesi ve güvenilirliği tartışmalarını da artırdı. Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaştıklarını ancak net bir yanıt alamadıklarını söylüyor. Yaşanan gelişmelerin Tesla'nın Çin'deki düzenleyici kurumlarla ilişkisini etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek’in ardından en yakınları da ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle mi bitecekti?
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Piknikte dehşet saçtı: Kızının gözü önünde acımadan saldırdı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi