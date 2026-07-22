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Tesla, Türkiye'deki Model Y Kullanıcılarına Grok Yapay Zeka Asistanını Sundu

Tesla, Türkiye'deki Model Y Kullanıcılarına Grok Yapay Zeka Asistanını Sundu
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Tesla, Türkiye'deki Model Y kullanıcılarına yapay zeka asistanı Grok'u sunmaya başladı. Bu yenilik, sesli kontroller, navigasyon ve medya yönetimi gibi çeşitli işlevlerle donatılmış olup, sürücülere daha akıllı ve etkileşimli bir araç deneyimi vaat ediyor. Grok, Tesla'nın yapay zeka alanındaki ilerlemelerini Türkiye pazarında da göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tesla, yapay zeka asistanı Grok'u Türkiye'deki Model Y kullanıcılarına sunmaya başladı. Grok yapay zekası sesli kontroller, navigasyon ve medya yönetimi gibi çeşitli işlevlere sahip.

Kaynak: Haber Merkezi
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