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Tesla'nın Otonom Aracı Cybercab'e ABD'den İnceleme

Tesla'nın Otonom Aracı Cybercab'e ABD'den İnceleme
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Tesla'nın direksiyonu ve pedalları bulunmayan otonom aracı Cybercab, Austin'de ticari hizmete başlamasının ardından ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, araçların Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'na uygunluğunu sorgularken, daha önce benzer bir durumla karşılaşan Zoox'a muafiyet tanınmış olması da sürecin seyrini etkileyebilir.

Tesla'nın direksiyon ve pedalları bulunmayan otonom aracı Cybercab, Austin'de ticari hizmete başlamasının ardından ABD federal makamlarının incelemesiyle karşı karşıya kaldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaklaşık 1.000 Cybercab'i kapsayan bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın temel nedeni, Cybercab'in geleneksel manuel sürüş kontrollerinden yoksun olması. Tesla, araçların Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'na (FMVSS) uygun olduğunu kendi değerlendirmesiyle belgelendirdi. NHTSA ise araçlarda fren pedalı, gaz pedalı, direksiyon simidi ve aynaların bulunmadığına dikkat çekti.

Kurum, Tesla'nın sertifikasyon sürecinde bazı FMVSS kurallarının Cybercab için geçerli olmadığı yönündeki değerlendirmelere ne ölçüde dayandığını ve kullanılan teknik verileri inceleyecek. Biden yönetimi döneminde NHTSA, Amazon'un sahibi olduğu otonom araç şirketi Zoox hakkında da benzer bir soruşturma yürütmüştü. Zoox'un araçları da direksiyon ve pedallar gibi fiziksel kontrollere sahip değildi. Soruşturma 2025'te kapatıldı ve Zoox'a test amacıyla FMVSS kapsamında muafiyet tanındı. Temmuz ayında ise Zoox'a otonom araçlarını ticari olarak kullanıma sunabilmesi için yeni bir muafiyet verildi. Bu nedenle Tesla'nın Cybercab için yürütülen sürecinin de benzer bir muafiyetle sonuçlanması ihtimaller arasında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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