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Tesla'nın Cybercab'i Düzenleyici Sınırları Zorluyor: Austin'de Sürüşler Başladı, NHTSA Soruşturma Açtı

Tesla'nın Cybercab'i Düzenleyici Sınırları Zorluyor: Austin'de Sürüşler Başladı, NHTSA Soruşturma Açtı
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Tesla, direksiyon simidi ve pedalları olmayan Cybercab robotaksilerini Austin'de hizmete soktu. Ancak ABD'de federal güvenlik standartlarına uyum konusunda tartışmalar devam ederken, NHTSA denetim başlattı. Uzmanlar, Tesla'nın kuralları yaratıcı yorumlarla aşıp filoyu yaygınlaştırabileceğini, ancak bunun mahkemelere ve uzun süreçlere yol açabileceğini belirtiyor.

Tesla'nın Cybercab robotaksi filosunu devreye alma yarışı düzenleyici sınırları test edecek. Elektrikli araç üreticisi, direksiyon simidi, pedallar ve aynalar olmadan çalışan sportif iki kişilik araçlarla Austin'de sürüşlere başladı. Etkinlikten saatler sonra NHTSA, yaklaşık 1.000 Cybercab'in federal araç güvenlik düzenlemelerine uygunluğunu değerlendirmek üzere denetim açtığını duyurdu.

ABD'de otomobil üreticileri, insan tahrikli araçlar için yazılmış ve manuel kontroller gerektiren onlarca yıllık federal güvenlik standartlarına uymayan araçların ticari kullanımını sınırlıyor. Ancak endüstri uzmanları, düzenleyici gri alanların ve Elon Musk'ın davalara yatkın geçmişinin Tesla'ya Cybercab'i yaygın şekilde kullandırma şansı verebileceğini söylüyor.

Austin'de hayranlar ve sosyal medya fenomenleri arasında Cybercab'ler, Tesla'nın en çok satan Model Y SUV'lerden oluşan robotaksi filosuna eklendi. Tesla, Cybercab sürüşlerinin herkese açık olduğunu ve ücretlendirme planları olduğunu ancak ücret almaya başlayıp başlamadıklarını belirtmedi. Altın renkli, kelebek kapılı Cybercab, Musk'ın şirketi otonom sürüş yazılımı ve robotik üzerine kurma stratejisinin sembolü.

Diğer çoğu ülkeden farklı olarak ABD'de otomobil üreticileri, federal standartlara uyduklarını beyan ederek araçları genel yollarda kullanıma sunabiliyor. Ancak Tüketici Otomobil Güvenliği Merkezi yöneticisi Michael Brooks, "Cybercab'in Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarına uyum sağlayabileceğine dair makul bir yorum olduğunu düşünmüyorum" dedi. NHTSA'nın sürücüsüz araçlar için kural değişikliği çabaları uzun sürebilir.

Uzmanlar Tesla'nın sınırları test edeceğini bekliyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Philip Koopman, Musk'ın araç düzenlemelerine 'yaratıcı bir yorum' getirip Cybercab'lerin federal standartlara uygun olduğunu söyleyerek 'piyasayı doldurabileceğini' ifade etti. Bu durum NHTSA veya eyalet düzenleyicilerinin çözmesi yıllar alabilir. Bu arada Tesla genel yollarda faaliyet gösterebilir. Tesla yorum taleplerine yanıt vermedi.

Tesla Cybercab üretimine Nisan'da başladı ve Musk üretimin 'üstel' artacağını söyledi. 2024'teki tanıtımda aracın 30.000 dolardan az satılacağı belirtilmişti. Tesla ayrıca Teksas ve Florida'da Model Y ile sınırlı ücretli robotaksi hizmeti başlattı. Model Y'nin manuel kontrolleri ve bazı araçlarda insan yedek sürücüler var.

Uzmanlar Tesla'nın otonom sürüş yeteneklerini sorguluyor. Tesla, Full Self-Driving yazılımının insan sürücülerden 10 kat daha güvenli olduğunu iddia ediyor ancak eski çalışanlar temel manevralarda hala zorluk yaşandığını söyledi. Hukuk profesörü Bryant Walker Smith, geleneksel kontrolleri olmayan bir araç için gereken geniş koşullarda güvenli ve güvenilir bir otonom sistemin yakınında olunduğuna dair kamuya açık bilgi olmadığını belirtti.

Güvenlik standartlarına uymayan araçlar için NHTSA muafiyet süreci sunuyor, ancak yıllık 2.500 araçla sınırlı. Tesla'nın mühendislik şefi Lars Moravy, Cybercab'in bu sınıra tabi olmayacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi ve Tesla bu başvuruyu yapmadı. Em sal emsal olarak Amazon'un Zoox'u kendi kendini onaylama girişiminde başarısız oldu; NHTSA soruşturması sonucu iddiasını geri çekti. Daha sonra temmuzda sınırlı ticari kullanım için federal muafiyet aldı.

Tesla'nın kendi kendini onaylamasıyla ilgili olası bir çatışma mahkemeye taşınabilir. Üç eski üst düzey NHTSA yetkilisi, bu durumun zaman zaman yaşandığını ve NHTSA'nın her zaman davaları kazanmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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