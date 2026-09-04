Haberler

Tesla'nın Cybercab'i Güvenlik İncelemesine Takıldı

Tesla'nın Cybercab'i Güvenlik İncelemesine Takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla'nın yeni sürücüsüz aracı Cybercab'in yollara çıkmasının ardından ABD otoriteleri, aracın güvenlik standartlarına uygunluğunu inceliyor.

Tesla, Perşembe akşamı merakla beklenen Cybercab'i Teksas'ın Austin kentinde tanıttı. Direksiyon simidi, fren pedalı ve yan aynaları bulunmayan iki kişilik altın renkli araç, Tesla hayranları için görkemli bir an olsa da kutlama kısa sürebilir.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cuma günü yaptığı açıklamada Tesla'nın Cybercab'in federal motorlu araç güvenlik standartlarına (FMVSS) uygun olduğunu kendi kendine onayladığını, şimdi ise bunun nasıl yapıldığının araştırıldığını duyurdu. NHTSA, Cybercab'in sertifikasyon sürecini ve Tesla'nın hangi standartların geçersiz olduğu kararlarına dayandığını inceleyecek.

Sorun, aracın tüm fiziksel kontrollerden yoksun olması. Araçta direksiyon simidi, pedal ve yan ayna yok. Tesla bunu bir ayrıcalık olarak görürken, yetkililer bu özelliklerin genellikle motorlu araçlarda zorunlu olması nedeniyle potansiyel bir sorun olarak değerlendiriyor. Benzer bir durum daha önce Amazon'un sahibi olduğu Zoox için de yaşanmış, NHTSA incelemesi 2025'te kapanmış ve Zoox'a muafiyet tanınmıştı.

NHTSA, otonom araçların güvenli gelişimini desteklediğini ancak federal düzenleyici olarak tüm yasaların uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurguluyor. Ajans, kurallarını otonom araçların konuşlandırılmasını kolaylaştıracak şekilde güncellemeye çalışıyor; ancak mesaj net: Kurallar değişene kadar kurallara uyulmalı.

Kaynak: Haber Merkezi
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara şok ceza
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

Gemi faciası bakanın ardından 3 kişiyi daha koltuğundan etti
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var