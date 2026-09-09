Stellantis, ABD'de 202 Bin Jeep Aracını Geri Çağırıyor

Hollanda merkezli otomotiv devi Stellantis, ABD'de yaklaşık 202 bin Jeep aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın gerekçesi, araçların lastik basıncı izleme sisteminde (TPMS) tespit edilen yazılım hatası. Bu hata, sistemin düşük lastik basıncını algılayamamasına veya sürücüyü uyarmak için gösterge ışığını yakamamasına neden olabiliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), problemin çarpışma riskini artırabileceğini açıkladı. Düşük lastik basıncının fark edilememesi, aracın yol tutuşunu ve sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. NHTSA ayrıca araçların federal güvenlik gerekliliklerine uymadığını belirtti. Geri çağırma kapsamında belirli Jeep modelleri bulunuyor: Wagoneer, Grand Cherokee, Cherokee ve diğerleri. Stellantis, araç sahiplerinden ücret talep etmeyecek ve yetkili bayiler yazılımı ücretsiz güncelleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi