Sıfır araçta gizli hasar: Avukattan değişim talebi

Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz'da 2 milyon 385 bin lira değerindeki sıfır aracını teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Yapılan incelemede aracın ön kaputunda sök-tak işlemi yapıldığı ve diğer bölümlere göre boya kalınlığının yüksek olduğu tespit edildi.

Bu bulgular üzerine Günaştı, aracının ayıplı olduğunu belirterek değiştirilmesi yönünde talepte bulundu. Olay, sıfır araçlarda bile gizli hasar olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi