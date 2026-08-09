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Yaz Harareti Otomobilleri Vuruyor: 10 Araçtan 9'unda Sorun

Yaz Harareti Otomobilleri Vuruyor: 10 Araçtan 9'unda Sorun
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Elazığ'da servise gelen araçların büyük çoğunluğunda hararet sorunu tespit ediliyor. Bakım ihmalı, 200 bin liraya varan motor hasarlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, hararet göstergesi yükselince kaloriferin çalıştırılmasını ve aracın çekiciyle servise götürülmesini öneriyor.

Yaz sıcaklıkları otomobillerin soğutma sistemlerini olumsuz etkiliyor. Elazığ Oto Sanayisi'nde yapılan açıklamalara göre, servise gelen her 10 araçtan 9'unda hararet sorunu tespit ediliyor. Rutin bakımların aksatılması, motorların tamamen yenilenmesine kadar giden ağır arızalara neden olabiliyor.

Oto tamir ustası Mutluhan Yıldız, soğutma sistemi bakımının maliyetinin yaklaşık 10 bin lira olduğunu, ancak ihmal edilmesi durumunda motorun sökülmesi gerektiren işlemlerin 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen hasarlara yol açtığını belirtti. Antifriz yerine şebeke suyu kullanımı ve arızalı termostatlar bu hasarların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Sürücülerin hararet göstergesi yükseldiğinde motoru hemen durdurmaması gerektiğini ifade eden Yıldız, aracın güvenli bir alana çekilerek kaloriferin 5 dakika sıcak konumda çalıştırılmasını öneriyor. Ardından motor kapatılarak aracın çekici ile servise götürülmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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