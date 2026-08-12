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Şehir İçi En Az Yakan Elektrikli Otomobiller

Şehir İçi En Az Yakan Elektrikli Otomobiller
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Auto Motor und Sport'un testlerine göre şehir içinde en düşük enerji tüketen elektrikli otomobiller açıklandı. Dacia Spring 12.1 kWh/100 km ile ilk sırada yer alırken, Mini Cooper E ve Tesla Model Y Standard onu takip ediyor.

Elektrikli otomobillerde enerji tüketimi, özellikle şehir içi kullanımda araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli kriterlerden biridir. Alman otomotiv dergisi Auto Motor und Sport, gerçekleştirdiği testlerden yola çıkarak şehir içinde en az enerji tüketen 7 elektrikli otomobili sıraladı.

Liste, araçların ekonomik sürüş koşullarında ölçülen Eco tüketim değerlerine (kWh/100 km) göre oluşturuldu. İşte o araçlar: Citroën e-C4 X (15.2 kWh/100 km), Opel Corsa-e (14.9), Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker (14.8), Cupra Raval (14.7), Tesla Model Y Standard (14.1), Mini Cooper E (13.8) ve lider Dacia Spring Electric 65 (12.1 kWh/100 km).

Kaynak: Haber Merkezi
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