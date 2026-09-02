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Range Rover Electric resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Range Rover Electric resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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İngiliz lüks SUV üreticisi Range Rover, tarihinde bir ilke imza atarak ilk tamamen elektrikli modeli Range Rover Electric'i resmen tanıttı. Yaklaşık bir yıllık gecikmenin ardından satışa sunulan aracın İngiltere'deki başlangıç fiyatı 154 bin 70 sterlin olarak belirlendi.

İngiliz lüks SUV üreticisi Range Rover, ilk tamamen elektrikli modeli Range Rover Electric'i resmen tanıttı. Yaklaşık bir yıllık gecikmenin ardından piyasaya sürülen aracın İngiltere'deki başlangıç fiyatı 154 bin 70 sterlin oldu. Yeni model, markanın fosil yakıtlardan elektrikli geleceğe geçişinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli Range Rover'ın üretimi, markanın 1970'ten bu yana merkezi konumunda olan İngiltere'nin Solihull kentindeki fabrikada gerçekleştirilecek. Jaguar Land Rover'ın (JLR) Wolverhampton'daki aktarma organları üretim merkezi de bu sürece destek verecek. Tesiste batarya paketleri ve elektrikli tahrik ünitelerinin yanı sıra geleneksel içten yanmalı motorlar da üretiliyor. Şirket, proje kapsamında 10 bin 500 çalışana ek eğitim verdiğini açıkladı.

Elektrikli SUV, 0'dan 100 kilometreye 4,3 saniyede çıkabiliyor. Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert, aracın yaklaşık 10 yıllık mühendislik ve teknoloji çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti. Yeni model, şimdiye kadar üretilen diğer Range Rover modellerinden daha kapsamlı bir test programından geçirildi. Şirketin açıklamasına göre testlerin toplamı, yaklaşık 38 kez dünyanın çevresini dolaşmaya denk gelen bir mesafeye ulaştı.

Range Rover, elektrikli modelinde lüks odaklı kişiselleştirme seçeneklerinden vazgeçmiyor. Markanın özel sipariş hizmeti kapsamında müşterilere çok geniş bir renk ve kaplama seçeneği sunuluyor. Alıcılar ayrıca farklı malzemeler, özel renk kombinasyonları ve kişiye özel detaylar arasından seçim yapabiliyor. Bunlar arasında özel nakış seçenekleri de bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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