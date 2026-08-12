İnsansı Robotlar Otomotiv Fabrikalarında

Otomotiv sektöründe otomasyonun yeni aşaması insansı robotlar oluyor. Büyük otomobil üreticileri, yürüyebilen ve sesli komutlara yanıt verebilen robotların fabrikalarda bazı görevleri üstlenmesini hedefliyor. Geleneksel sabit robotlar tekrarlayan işler yaparken, yeni nesil insansı robotların tesis içinde hareket edebilmesi ve değişen koşullara uyum sağlaması amaçlanıyor.

BMW, Güney Carolina'daki Spartanburg fabrikasında Figure AI tarafından geliştirilen insansı robotları test ediyor. Robotlar, parçaları kutulardan alarak taşıma arabalarına yerleştirme gibi görevlerde kullanılıyor. Ancak teknoloji henüz insan hızına ulaşmış değil; robotlar bazı görevleri daha yavaş gerçekleştiriyor. Üreticiler, yapay zeka ve robot teknolojisindeki gelişmelerin bu farkı kapatacağını düşünüyor.

Hyundai, Georgia'daki tesisinde otonom taşıma araçları, dört ayaklı denetim robotları ve tekerlekli robotlar kullanıyor. Şirketin, Boston Dynamics'in insansı robotlarını gelecekte montaj hatlarında kullanması planlanıyor. Mercedes-Benz ise Apptronik'in insansı robotlarını malzeme taşıma ve sınıflandırma görevlerinde test ediyor. Bu tür görevler, üreticilerin tekrarlayan işlerde personel bulmakta zorlanması nedeniyle önem taşıyor.

Tesla, Optimus adlı insansı robotunu önce kendi fabrikalarında kullanmayı, ardından işletmelere ve tüketicilere satmayı hedefliyor. Elon Musk, Optimus'un Tesla'nın en önemli ürünlerinden olacağını savunuyor. Ancak insan elinin hareket kabiliyeti ve hassasiyetinin robotlarda yeniden oluşturulması büyük bir teknik zorluk olarak kabul ediliyor.

İnsansı robotların yaygınlaşması üretkenliği artırabilir ve çalışan açığını azaltabilir. Ancak daha az çalışana ihtiyaç duyulması, otomasyonun istihdamı azaltabileceği endişesini doğuruyor. Bu nedenle Hyundai gibi üreticiler, robot bakımı için çıraklık programları geliştiriyor.

Çin, robot teknolojisini ulusal öncelik haline getirerek ve yerli tedarik ağı kurarak maliyet avantajı elde ediyor. ABD'nin Çin'den gelişmiş robot ithalatına yasak getirmesi, teknolojinin stratejik önemini artırıyor.

Her iş için insansı robot gerekmiyor. General Motors, bacakları olmayan ancak kol ve el sistemlerine sahip 'cobot' çözümlerini test ediyor. Şirkete göre bazı görevlerde tekerlekli sistemler daha kullanışlı olabilir. Böylece yarış, hangi görevin hangi robotla daha verimli yapılacağı sorusuna odaklanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi