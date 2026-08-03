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Ford araçlarında güç kaybı riski: NHTSA soruşturmayı genişletti

Ford araçlarında güç kaybı riski: NHTSA soruşturmayı genişletti
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ABD otomotiv güvenlik kurumu, 1.0L motorlu 135.551 Ford Fiesta, Focus ve EcoSport'ta kusur soruşturmasını yükseltti; 355 olayda güç kaybı bildirildi.

NHTSA Pazartesi günü bazı eski Ford otomobil ve SUV'lerin zamanlama kayışı arızası nedeniyle araçların güç kaybedebileceğini ve bunun güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Kurum, 2014-2021 arasındaki 1.0L motorlu 135.551 Ford Fiesta, Focus ve EcoSport için kusur soruşturmasını genişletti.

355 olayda, sürüş sırasında düşük yağ basıncı uyarısının ardından güç kaybı veya azalması bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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