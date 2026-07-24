Haberler

Newey: Kabus bitti, saygınlığa dönüş başladı

Newey: Kabus bitti, saygınlığa dönüş başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aston Martin'in güncellenmiş aracı Macaristan GP'de pist debutunu yaptı. Takım patronu Newey, Alonso'nun kalacağına emin.

Adrian Newey, Aston Martin'in büyük ölçüde güncellenmiş yeni aracının Macaristan Grand Prix'sinde ilk kez piste çıkmasıyla kabusun sona erdiğini ve takımın saygınlığa dönüş yolunda ilk adımı attığını söyledi. Üst düzey Formula 1 tasarımcısı ve takım patronu, Cuma günkü ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun 13. en hızlı turu atmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu ilk yarışlar tam bir kabustu. Umarım en azından bir saygınlık noktasına ulaşabiliriz ve oradan ilerlemeye devam edebiliriz' dedi.

Silverstone merkezli ekip, sezonun ilk 10 yarışında sadece bir puan topladı ve sıralamada sondan birinci durumda. O tek puan da Cadillac pilotu Sergio Perez'in Monaco'da ceza almasıyla geldi. Newey, hafta sonu veya sezonun ikinci yarısı için belirli performans hedefleri belirlemekten kaçınarak, sorunları mantıklı bir şekilde çözmeye ve takım kültürünü geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Newey, 45 yaşına girecek olan çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun takım için çok değerli olduğunu ve kendisiyle yola devam edeceklerine emin olduğunu belirtti. Ayrıca, motor tedarikçisi Honda ile ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ve felaket bir başlangıcın olumlu yanının bu yakın işbirliği olduğunu ifade etti. 'İlişkiler gelişir ve performans da gelişir' diyen Newey, takımın geleceği konusunda iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu

Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme