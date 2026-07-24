Newey: Kabus bitti, saygınlığa dönüş başladı

Adrian Newey, Aston Martin'in büyük ölçüde güncellenmiş yeni aracının Macaristan Grand Prix'sinde ilk kez piste çıkmasıyla kabusun sona erdiğini ve takımın saygınlığa dönüş yolunda ilk adımı attığını söyledi. Üst düzey Formula 1 tasarımcısı ve takım patronu, Cuma günkü ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun 13. en hızlı turu atmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu ilk yarışlar tam bir kabustu. Umarım en azından bir saygınlık noktasına ulaşabiliriz ve oradan ilerlemeye devam edebiliriz' dedi.

Silverstone merkezli ekip, sezonun ilk 10 yarışında sadece bir puan topladı ve sıralamada sondan birinci durumda. O tek puan da Cadillac pilotu Sergio Perez'in Monaco'da ceza almasıyla geldi. Newey, hafta sonu veya sezonun ikinci yarısı için belirli performans hedefleri belirlemekten kaçınarak, sorunları mantıklı bir şekilde çözmeye ve takım kültürünü geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Newey, 45 yaşına girecek olan çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun takım için çok değerli olduğunu ve kendisiyle yola devam edeceklerine emin olduğunu belirtti. Ayrıca, motor tedarikçisi Honda ile ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ve felaket bir başlangıcın olumlu yanının bu yakın işbirliği olduğunu ifade etti. 'İlişkiler gelişir ve performans da gelişir' diyen Newey, takımın geleceği konusunda iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi