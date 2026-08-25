Mitsubishi'nin 'Momentum 2030' Planı: ABD'de Model Sayısı Altıya Çıkacak, Kamyonete Dönüş Yolda

Mitsubishi, "Momentum 2030" stratejisinin güncellenmiş ayrıntılarını açıkladı. Şirket, 2027'ye kadar ABD'deki araç yelpazesini dört modelden altı modele çıkaracak, Kuzey Amerika kamyonet segmentine yeniden girecek ve pazara ilk bataryalı elektrikli aracını sunacak.

Plan, Tennessee'deki özel bir toplantıda bayii ortaklarına tanıtıldı. Yol haritasının dört ana hedefi; elektrifikasyon, ürün gamının genişletilmesi, bayilik modelinin yenilenmesi ve satış ağının büyütülmesi.

2027'ye kadar satışa sunulacak modeller arasında; 2026 sonunda gelecek Eclipse Sportback EV, 2027 ilk çeyrekte çıkacak off-road odaklı yeni Outlander versiyonu, mevcut Outlander ve Outlander PHEV ile giriş seviyesi segmentte Outlander Sport ve Eclipse Cross yer alıyor. Ayrıca Mitsubishi, Nissan ortaklığıyla kamyonet segmentine geri dönmeyi planlıyor; ancak teknik detaylar açıklanmadı.

Küresel ölçekte Montero'nun (Pajero) geri dönüşü onaylandı, ancak ABD'de satışı için henüz resmi bir karar verilmedi. Mitsubishi Motors Kuzey Amerika CEO'su Mark Chaffin, "Bu vizyon şekilleniyor ve ABD pazarı için yol açık" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi