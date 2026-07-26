Haberler

Manavgat'ta 1988 Tofaş Kartal'a Otobüs Kliması Taktırdı

Manavgat'ta 1988 Tofaş Kartal'a Otobüs Kliması Taktırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Sarı, klimasız aracını sıcak yaz günlerinde serinletmek için tavanına otobüs tipi klima monte ettirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Sarı, 1988 model Tofaş Kartal'ının tavanına otobüs tipi klima taktırarak aracını serinletti. Güvenlik görevlisi olan Sarı, artan sıcaklıklar nedeniyle bu çözümü bulduğunu söyledi.

Klima sistemi sayesinde araç içi sıcaklık kısa sürede düşüyor. Sarı, klimasız araç kullanmanın tehlikeli olduğunu belirterek diğer sürücülere de benzer bir çözüm önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü