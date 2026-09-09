Haberler

Lyft ve Waymo, Nashville'de Otonom Araç Hizmetini Başlattı

Lyft ve Waymo, Nashville'de Otonom Araç Hizmetini Başlattı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lyft, Nashville'de Waymo'nun otonom araçlarını uygulamasına ekleyerek tamamen otonom sürüş hizmeti sunmaya başladı. Nashville, Waymo araçlarının hem Waymo hem de Lyft uygulamalarında erişilebildiği ilk şehir oldu.

Lyft, Alphabet'in Waymo'suyla ortaklık kurarak Nashville'de otonom araç çağırma hizmeti sunmaya başladı.

Araç çağırma şirketi Çarşamba günü, Nashville'deki kullanıcıların Lyft uygulaması üzerinden Waymo'nun tamamen otonom araçlarıyla eşleştirilebileceğini açıkladı. Böylece Nashville, Waymo araçlarının hem Waymo hem de Lyft uygulamalarında yer aldığı ilk şehir oldu.

Lyft'te sürüş paylaşımı başkanı Sid Patil, "Nashville'deki kullanıcılar otonom araçları şehirde ulaşımın bir parçası olarak hızla benimsedi. Waymo araçlarını pazarımıza eklemek doğal bir uyum." dedi.

Bu adım, geçen yıl iki şirketin otonom sürüşler için işbirliği planlarını açıklamasının ardından geldi. Ülke genelinde araç çağırma ve robotaksi şirketleri arasında otonom sürüş sunma rekabeti giderek artıyor.

Lyft kullanıcıları, Nashville merkezinde araç talebi oluşturduklarında Lyft uygulaması üzerinden ek ücret ödemeden bir Waymo aracıyla eşleşebilecek. Şirketler, hizmetin kullanılabilirliğinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak artacağını, sürücülerin otonom bir sürüşü reddedebileceğini veya tamamen devre dışı bırakabileceğini belirtti.

Ortaklık kapsamında Lyft, gelecek ay Nashville'de otonom araç filosunu şarj etmek ve bakımını yapmak için özel bir tesis açacak. Şirketler, bu tesisin bu yıl kente 70'ten fazla tam zamanlı iş getireceğini; yetenekli teknisyenler, filo operasyon liderleri, koordinatörler ve servis koordinatörlerinin istihdam edileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız

Bazı gruplar bu iddiayı yaydı ama DMM'nin mesajı net: Tamamen asılsız
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçe
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alacaklardı, hesap değişti! İşte nedeni
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor