Red Bull'dan Şok Karar: Lawson, Hadjar'ın Sakatlığıyla Hollanda GP'sinde Verstappen'in Yanında

Liam Lawson, bu hafta sonu yapılacak Hollanda Grand Prix'sinde Red Bull ile yarışacağını şaşırtıcı bir şekilde öğrendi. Yeni Zelandalı pilot, geçen yıl sadece iki yarışın ardından Red Bull'dan gönderilmişti. Max Verstappen'in yanında yer alacak olan Lawson, Isack Hadjar'ın yaz tatilinde bilek sakatlığı geçirmesi üzerine Racing Bulls'tan terfi ettirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, Hadjar'ın 2026 Hollanda Grand Prix'sinde yarışamayacağı ve yerine Lawson'ın geçeceği belirtildi. Lawson, bu sezon Racing Bulls ile 43 puan topladı. Hadjar'ın sakatlığı ayrıca Yuki Tsunoda'nın grid'e dönmesine de kapı araladı. Tsunoda, Zandvoort'ta Racing Bulls için Arvid Lindblad ile partner olacak.

Hadjar, Red Bull'daki ilk yılında 68 puan topladı, ancak 6 Eylül'deki İtalyan Grand Prix'sine yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Mercedes'ten Kimi Antonelli, şampiyonada Lewis Hamilton'ın 50 puan önünde ikinci yarıya başlıyor. Takım arkadaşı George Russell ise dokuz puan daha geride.

Kaynak: Haber Merkezi