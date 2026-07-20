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RCMP Polis Araçlarının Tasarımını 30 Yıl Sonra Yeniliyor

RCMP Polis Araçlarının Tasarımını 30 Yıl Sonra Yeniliyor
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Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), 30 yılı aşkın süredir ilk kez araç tasarımını yeniliyor. Yeni siyah-beyaz görünüm yüksek görünürlük sağlarken, araçlar bu yaz sonu yollarda olacak.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), 30 yıldan uzun süredir ilk kez polis araçlarının tasarımını yeniliyor. Yeni görünüm, siyah zemin üzerine beyaz kapılar ve yüksek görünürlüklü yansıtıcı öğeler içeren grafiklerle dikkat çekiyor. Bu tasarım, gece gündüz, kırsal veya kentsel alanlarda araçların kolayca tanınmasını sağlıyor.

Siyah-beyaz renk şeması, önceki RCMP araç tasarımlarından ilham alarak modern filoyu kurumun uzun tarihine bağlıyor. Eyaletler, bölgeler ve belediyeler, bölgesel ihtiyaçlara göre yerel tanımlayıcılar ekleme seçeneğine sahip olacak. Yeniden tasarlanan araçlar bu yazın sonlarında Kanada yollarında görünmeye başlayacak ve eski araçlar kademeli olarak yenileriyle değiştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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