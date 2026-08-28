Japon Otomotiv Devi, 2028'de Seviye 2++ Otonom Sürüşü Sunacak
Japon otomotiv devi, sürücü müdahalesini minimuma indiren Seviye 2++ otonom sürüş teknolojisini 2028 yılına kadar binek otomobillerde kullanmayı planlıyor. Şirket, 2030'da ise Seviye 4 ticari araçları hedefliyor. Bu gelişme, markanın hisselerine yüzde 2 değer kazandırdı.
Japon otomotiv devi, sürücü müdahalesini en aza indiren Seviye 2++ otonom sürüş teknolojisini 2028 yılına kadar binek otomobillerde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, otonom sürüş teknolojisindeki iddiasını gözler önüne seriyor.
Şirket, 2030 yılında ise Seviye 4 ticari araçları hedefliyor. Bu gelişme, markanın hisselerine yüzde 2 değer kazandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi