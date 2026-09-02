Haberler

Hyundai'den Maliyet Hamlesi: Sürücü Ekranı Artık Opsiyonel

Hyundai'den Maliyet Hamlesi: Sürücü Ekranı Artık Opsiyonel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai, maliyetleri düşürmek ve dijitalleşmeye odaklanmak amacıyla bazı modellerin giriş versiyonlarında sürücü gösterge panelini standart donanımdan çıkardı. Ioniq 3 ve Elantra'da bu ekran artık ekstra ücretle sunulurken, şirket fiziksel kontrol düğmelerini koruyarak kullanım kolaylığını sürdürüyor.

Otomotiv sektöründe maliyet kısıtlama adımları ve dijitalleşme hamleleri devam ederken, Hyundai yeni bir kararla sürücü gösterge panellerini standart donanımdan çıkardı. Yeni nesil multimedya altyapısı sunulan bazı modellerde, temel sürücü ekranı için artık ekstra ücret talep ediliyor.

Hyundai'nin Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi, Grandeur, yeni Elantra, elektrikli Ioniq 3 ve yeni nesil Tucson'da kullanılmaya başlandı. Ancak bu modellerin iç mimarisindeki 9,9 inçlik sürücü gösterge paneli dikkat çekiyor.

Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla Ioniq 3 ve Elantra'nın giriş versiyonlarında bu paneli standart sunmuyor. Sürücünün görüş hattındaki ekran, opsiyonel olarak konfigüratörden seçilebiliyor. Basın görsellerinde ekranla sergilense de standart pakette yer almıyor.

Bu adım şaşkınlık yaratsa da, rakiplerine kıyasla müşterilere seçenek sunması olumlu görülüyor. Hyundai ayrıca büyük ekranlara geçerken fiziksel kontrol düğmelerini tamamen kaldırmayarak kullanım kolaylığını koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

KKTC'den günler sonra acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi

Operasyon İstanbul'da yapıldı! Miktar öyle böyle değil
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

Kan donduran olay! Cansız bedeni kaldırımda kaldı
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya'dan tüm Avrupa'yı tedirgin eden mesaj: Sert karşılık vereceğiz
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti