Hindistan'da Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı, Sektörden Hükümete Çağrılar

Hindistan'ın elektrikli mobilite sektörü hızla büyüyor. FADA verilerine göre, Temmuz 2026'da elektrikli araç satışları 327 bin 901 adede ulaşarak yıllık yüzde 66 artışla rekor kırdı. Bu dönemde satılan her sekiz araçtan biri elektrikli oldu. 2025-26 mali yılında 24,5 lakhın üzerinde EV satılırken, ülke genelinde halka açık şarj istasyonu sayısı 27 bini geçti.

Sektör temsilcileri, bu büyümeyi sürdürebilmek için akıllı şebeke altyapısı, yerli batarya üretimi ve teşvikler, filo elektrifikasyonu ve batarya geri dönüşümüne yönelik güçlü devlet desteği çağrısında bulunuyor. Hindistan Enerji Depolama Birliği (IESA) Genel Müdürü Vinayak Walimbe, EV benimsenmesi hızlandıkça Hindistan'ın kendine yeten ve küresel ölçekte rekabetçi bir batarya tedarik zinciri kurma fırsatına sahip olduğunu söyledi. Yerli batarya bileşenlerine yönelik önerilen teşvik planının, katot, anot ve ayırıcı üretimi gibi ileri aşama imalat yeteneklerini geliştirmede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Walimbe, Ar-Ge iş birliği, stratejik mineral geliştirme ve iş gücü beceri geliştirme konularında hükümetin daha hızlı aksiyon almasını istedi.

Smart Grid Analytics Kurucu CEO'su Kumar M ise, büyük ölçekli EV benimsenmesi için modern ve dijital olarak donanımlı bir elektrik şebekesinin gerekliliğine dikkat çekti. EV'lerin karbondan arındırmadaki rolü arttıkça Hindistan'ın şebeke altyapısının enerji dönüşümüyle uyumlu şekilde gelişmesi gerektiğini belirten Kumar, güneş, rüzgar, enerji depolama ve EV'leri büyük ölçekte entegre edebilecek yapay zeka destekli dijital bir şebeke ihtiyacına vurgu yaptı. Dijital altyapı, otomasyon ve gerçek zamanlı veriye yatırım yapmanın şebeke istikrarı için kritik olduğunu söyledi.

Elektrikli mobilite büyümesi, son kilometre teslimatı ve filo segmentlerindeki yeniliklerle de destekleniyor. Teslimat operatörleri, lojistik şirketleri ve filo girişimcileri Hindistan şehirlerinde EV benimsenmesine giderek daha fazla katkı sağlıyor. BLive CEO'su Sandeep Mukherjee, sürücüler ve filo operatörlerinin elektrikli mobiliteye geçişin kilit itici güçleri arasında yer aldığını belirterek, bu girişimcileri yenilikçi sahiplik yapıları ve filo modelleriyle destekleyecek politikalar çağrısında bulundu.

Lityum iyon bataryalara olan talep artarken, batarya geri dönüşümü de önem kazanıyor. NavPrakriti Kurucu Ortağı Akhilesh Bagaria, ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesinin Hindistan'ın e-mobilite stratejisinin merkezine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Güçlü geri dönüşüm ve ikinci kullanım uygulamalarının, ithal kritik minerallere bağımlılığı azaltabileceğini ve atık bataryaların çevresel etkisini sınırlayabileceğini belirten Bagaria, kullanılmış bataryaların toplanması ve değer zincirine yeniden kazandırılması için daha güçlü politikalar ve teşvikler önerdi.

Temmuz ayındaki rekor satışlar, Hindistan elektrikli mobilite pazarındaki hızlı genişlemeyi gösteriyor. Ancak sektör temsilcileri, bu büyümenin sürdürülmesi için akıllı şebeke altyapısı, batarya imalatı, kritik mineraller, geri dönüşüm ve filo yeniliği alanlarında koordineli politikalar gerektiğini vurguluyor. Elektrikli araçların uygun fiyatlı hale gelmesi ve şarj altyapısının ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, daha geniş EV ekosistemine yapılacak yatırımların, Hindistan'ın hızlı benimsemeden dirençli ve küresel ölçekte rekabetçi bir elektrikli mobilite pazarına geçişi için hayati olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi