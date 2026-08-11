Fransa’dan Devrim: Otomobil Fabrikaları Savaş Üretimine Dönüşüyor

Avrupa genelinde savunma tedarikinde yaşanan kriz, Fransa'yı geleneksel üretim yöntemlerinin dışına taşan bir arayışa yöneltti. Ülkenin köklü otomobil üreticileri ve küresel parça tedarikçileri, resmi programlar kapsamında savunma sanayisi iştirakleriyle bir araya geldi. Sivil sanayinin robotik montaj altyapısı, kalıp teknolojileri ve parça optimizasyonu kabiliyeti, cephe hattının ihtiyaç duyduğu hava araçlarının üretimi için yeniden yapılandırılıyor.

Yıl başından beri devreye alınan endüstriyel ortaklıklar, Paris yönetiminin askeri lojistikteki yeni hamlesini ortaya koyuyor. Otomotiv tedarikçileri elektrik motoru bileşenleri ve yapay zeka destekli anti-dron mekanizmaları üzerinde yoğunlaşırken, büyük üreticiler mühimmat taşıyan insansız sistemlerin montajını üstleniyor. Mühendislik revizyonlarıyla dron tasarımlarındaki parça sayıları azaltılıyor ve enjeksiyon kalıplama yöntemlerine geçiliyor. Tam kapasitede yıllık üretimin on binlerce adede ulaşması öngörülüyor.

Fransız yönetimi, bu dönüşümün temel felsefesinin devasa askeri depolar inşa etmek olmadığını belirtiyor. Teknolojinin hızla değişmesi nedeniyle erken üretilen ürünlerin demode olma riski bulunuyor. Bu riski önlemek için barışta asgari envanter tutulması, kriz anında ise otomotiv fabrikalarının hızla askeri üretime geçebileceği dinamik bir tedarik zinciri hazır bulundurulması hedefleniyor. Montaj hatlarının esnekliği sayesinde tek bir yazılım güncellemesiyle farklı bir İHA modelinin üretimine geçilebilecek. İş gücü de simülasyonlarla sivil üretimden askeri montaja geçişe önceden hazırlanıyor.

Böylece hem depolama maliyetlerinden tasarruf ediliyor hem de ordunun her zaman en modern hava araçlarına sahip olması garanti altına alınıyor. Fransa, fabrikalarını potansiyel birer kışlaya dönüştürerek kıta Avrupası için üretici reflekslerine dayanan yeni bir savunma doktrini inşa ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi