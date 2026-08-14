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Maiduguri'de 10 Bin Elektrikli Araç Montajı Denetlendi

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Federal hükümet, Borno'da 6 eyalete dağıtılacak 10 bin elektrikli aracın montajını denetledi. Bakan Momoh, projenin 100 bin kişiye iş sağlayacağını, kırsal ve kentsel hareketliliği artıracağını belirtti.

Federal Hükümet Perşembe günü Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de altı Kuzey-Doğu eyaletine dağıtılmak üzere 10.000 elektrikli aracın montajındaki ilerlemeyi denetledi. Bölgesel Kalkınma Bakanı Abubakar Momoh, projeyi inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Momoh, tamamlandığında otobüsler, üç tekerlekli araçlar ve taksiler ile şarj altyapısının bölgedeki kırsal ve kentsel topluluklara hizmet edeceğini belirtti. Projenin Federal Yürütme Konseyi tarafından onaylandığını ve 10.000 e-araç ile üç tekerlekli aracın neredeyse tamamının sahada olduğunu ve montajının sürdüğünü söyledi.

Bakan, projenin Kuzey-Doğu bölgesinde gençlere iş imkanı sunacağını, montaj sürecinde en az 100.000 kişinin iş sahibi olacağını ifade etti. Ayrıca e-araçların altı eyalete gideceğini, insan hareketliliğini artırıp istihdam yaratacağını vurguladı. Denetlenen yol projelerinin e-araçlarla bağlantılı olduğunu, üç tekerlekli araçların hem yolcu hem de tarım ürünü taşıyabileceğini belirtti.

Momoh, kırsal kesimde yaşayanların e-araç dağıtımından hariç tutulmaması konusunda NEDC yönetimine çağrıda bulundu. Ayrıca Maiduguri'de devam eden Kuzey-Doğu Kalkınma Komisyonu genel merkezi inşaatını da denetleyen bakan, çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ve projenin 18-24 ay içinde tamamlanacağını söyledi. NEDC'yi bölgenin yeniden inşasındaki kararlılığından dolayı övdü.

Kaynak: Haber Merkezi
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