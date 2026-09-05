TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışları Gebze'de Başlıyor

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları, Gebze'de teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'nın ana yürütücülüğünde gerçekleşen organizasyonda, gençlerin tasarladığı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar yarışacak.

Yarışlara yurt içinden ve yurt dışından takımlar katılıyor. Geleceğin mühendisleri, geliştirdikleri araçlarla hem teknik becerilerini hem de yenilikçi çözümlerini sergileme fırsatı bulacak. Bu etkinlik, öğrencilerin mühendislik alanında deneyim kazanmaları için önemli bir platform sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 13.00'te TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenecek yarışmaları yerinde takip edecek. Bakanın, genç katılımcılarla bir araya gelmesi ve etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi