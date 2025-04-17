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Elazığ'da Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde park halindeyken motor kısmında alev alan otomobil, komşuların hortumdan sıktığı su ile söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz duruma geldi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde park halindeyken alev alan otomobildeki yangın komşuların çektiği hortumdan sıkılan su ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sarıcan Beldesinde, M.G.'ye ait park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Komşuların bahçeden çektikleri hortumdan sıkılan suyla otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber- Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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