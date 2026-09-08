Haberler

Çin'in Otomobil İhracatı Ağustos'ta Rekorla Yükseldi

Çin'in Otomobil İhracatı Ağustos'ta Rekorla Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de Ağustos ayında otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 77,5 artarak 894 bin adede ulaştı. BYD öncülüğündeki üreticilerin rekor dış satışı, iç pazardaki daralmanın gölgesinde gerçekleşti.

Çin'in otomobil ihracatı Ağustos'ta güçlü seyrini sürdürdü. BYD'nin öncülük ettiği otomobil üreticileri yurt dışına rekor sayıda araç gönderdi. Bu durum, iç satışların üst üste 11 aydır düştüğü zayıf iç pazarın tam tersine işaret ediyor.

Çin Binek Araç Derneği'nin verilerine göre, Ağustos'ta binek araç ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,5 artarak 894 bin adede ulaştı. Bu artış, bir önceki ayki yüzde 88,2'lik yükselişin hafif altında kaldı. İç piyasada ise satışlar yüzde 23,7 düşüşle 1,55 milyon adede gerilerken, bu düşüş Temmuz'daki yüzde 21,1'lik azalışa kıyasla derinleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

25 milyon euro verip alamadığı isim ortaya çıktı
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu! 4 kentte 73 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 noktadan iyi haber geldi

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI