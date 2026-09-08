Çin'in Otomobil İhracatı Ağustos'ta Rekorla Yükseldi

Çin'in otomobil ihracatı Ağustos'ta güçlü seyrini sürdürdü. BYD'nin öncülük ettiği otomobil üreticileri yurt dışına rekor sayıda araç gönderdi. Bu durum, iç satışların üst üste 11 aydır düştüğü zayıf iç pazarın tam tersine işaret ediyor.

Çin Binek Araç Derneği'nin verilerine göre, Ağustos'ta binek araç ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,5 artarak 894 bin adede ulaştı. Bu artış, bir önceki ayki yüzde 88,2'lik yükselişin hafif altında kaldı. İç piyasada ise satışlar yüzde 23,7 düşüşle 1,55 milyon adede gerilerken, bu düşüş Temmuz'daki yüzde 21,1'lik azalışa kıyasla derinleşti.

Kaynak: Haber Merkezi