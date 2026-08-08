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Çin'den Otonom Sürüşe Zorunlu Güvenlik Standardı

Çin'den Otonom Sürüşe Zorunlu Güvenlik Standardı
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Çin, M ve N sınıfı araçlar için Seviye 3 ve 4 otonom sürüş sistemlerine yönelik ilk zorunlu ulusal güvenlik standartlarını yayımladı. Tüm yaşam döngüsünü kapsayan düzenleme, risk yönetimi ve test şartları içeriyor; 2027'de yürürlüğe girecek.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), M ve N sınıfı araçlarda kullanılan Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş sistemlerine yönelik ilk zorunlu ulusal güvenlik standartlarını yayımladı. Düzenleme, otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesinden satış sonrası kullanımına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan güvenlik gerekliliklerini içeriyor, ancak otomatik park sistemleri kapsam dışı bırakıldı.

Yeni düzenleme, üreticilerin tasarım, yazılım geliştirme, üretim ve satış sonrası hizmetler dahil tüm aşamalarda uçtan uca güvenlik yönetimi kurmasını ve kapsamlı bir risk yönetim sistemi oluşturmasını zorunlu kılıyor. Otonom özelliklerin kullanıma sunulması için simülasyon, kapalı pist ve gerçek yol testlerinin tamamlanması gerekiyor. Ayrıca araçların, sürücünün kontrolü devralmaya hazır olup olmadığını sürekli izlemesi şart koşuluyor; bu özellikle Seviye 3 sistemlerde sürücünün dikkatini kaybetmesi risklerini azaltmayı amaçlıyor. Standartlar 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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