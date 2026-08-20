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Audi'nin Çin modelleri Almanya'da: Ucuz ama riskli

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Audi'nin Çinli ortağıyla geliştirdiği AUDI markalı E5 Sportback ve E7X, Almanya'da ucuza satışa sunuldu. Ancak servis, parça ve yazılım sorunları risk oluşturuyor; VIP ID.6 örneğinde araçlar imha edilmişti.

Audi'nin Çinli ortağı SAIC ile Çin pazarına özel geliştirdiği AUDI markalı elektrikli otomobiller, bağımsız ithalatçı Auto China tarafından Almanya'ya getirilmeye başlandı. E5 Sportback ve E7X modelleri, tip onayları alınarak Avrupa yollarına çıktı.

Çin'de üretilen bu modeller, Almanya'daki muadillerinden ciddi şekilde daha ucuz. E5 Sportback, 776 beygir gücü ve 100 kWsa bataryasıyla 543 beygirlik S6 e-tron'dan 28.000 euro daha ucuza satılıyor. E7X SUV ise 86.800 euro fiyatla, daha küçük ve güçsüz olan SQ6 e-tron'un 93.800 euroluk fiyatının altında.

Ancak uzmanlar büyük risklere dikkat çekiyor. Yerel servislerin bu araçlar konusunda eğitimi yok, yedek parça tedariki belirsiz. Ayrıca, yazılımlar Çin yol koşullarına göre ayarlandığı için Avrupa'da sorun yaşanabilir. Daha önce benzer şekilde ithal edilen VW ID.6 modelleri mahkeme kararıyla imha edilmişti.

Audi sözcüsü, bu araçların Avrupa için uygun olmadığını ve Çin dijital ekosistemine entegre olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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