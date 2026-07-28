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Çin'de 2026'da 156 Elektrikli Araç Modeli Piyasada

Çin'de 2026'da 156 Elektrikli Araç Modeli Piyasada
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Çin, elektrikli araç pazarında liderliğini pekiştiriyor. 2026'nın ikinci yarısında 156 yeni model piyasaya sürülecek. BYD, Geely ve Xpeng öncülüğünde süren şiddetli rekabet, fiyat savaşları ve teknoloji yarışıyla devam ediyor. Batılı üreticiler satış kaybı yaşarken, küçük markalar için kritik dönüm noktası uyarısı yapılıyor.

Çin, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olarak, 2026'nın ikinci yarısında 156 yeni modelin satışa sunulacağını duyurdu. BYD, Geely ve Xpeng gibi yerli üreticilerin öncülüğünde gerçekleşen bu gelişme, sektördeki şiddetli rekabeti ortaya koyuyor. Karşılaştırıldığında, bugün ABD pazarında satışta olan toplam elektrikli otomobil modeli sayısı bu rakamın altındadır. Çinli üreticiler bu hızla sadece yeni araç geliştirme alanında değil, aynı zamanda teknoloji yarışındaki agresif stratejilerini de göstermektedir.

Son iki yıldır sert bir fiyat savaşı içinde olan Çin elektrikli otomobil pazarında, üreticiler pazar payı kazanmak için fiyatları düşürürken, bu durum küçük markaları tehdit etmektedir. Hükümetin maliyet altı satışı yasaklayan düzenlemelerine rağmen rekabet devam ediyor. Artık üreticiler daha gelişmiş teknolojiler ve yeni modellerle rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor. Bu rekabet ortamı, Volkswagen ve General Motors gibi Batılı üreticileri de etkiliyor; bu şirketler satış kaybı yaşarken, 2026'nın küçük markalar için kritik bir dönüm noktası olabileceği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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