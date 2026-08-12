Cadillac F1'de sürpriz liderlik değişikliği: Budkowski dönemi

Cadillac, Formula 1'de sürpriz bir kararla takım patronu Graeme Lowdon'ın yerine eski Alpine takım patronu Marcin Budkowski'nin getirildiğini açıkladı. Amerikan takımı henüz puan alamamış olsa da F1'de hayatına beklenenden daha güçlü bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaz tatili öncesindeki yarışlarda güvenilirlik sorunları sürekli bir mücadele haline gelmişti.

Cadillac, Budkowski'nin gelişini "planlı bir liderlik geçişi" olarak nitelendirdi, ancak daha önce böyle bir değişiklik olacağına dair hiçbir işaret yoktu. Cadillac F1 CEO'su Dan Towriss, "Marcin'in atanması, Cadillac Formula 1 Takımı'nın sürekli gelişiminde bir başka önemli adımı temsil ediyor. En başından beri hedefimiz sadece Formula 1'e katılmak değil, en ön sıralarda rekabet edebilecek yeni nesil bir takım kurmaktı. Marcin, olağanüstü F1 deneyimi, teknik uzmanlığı ve stratejik liderliğiyle organizasyonumuzu güçlendirecek ve uzun vadeli başarı için gereken kazanma zihniyetini, araçları ve süreçleri geliştirmemize yardımcı olacak" dedi.

Towriss ayrıca Lowdon'a katkıları için teşekkür ederek, "Graeme Lowdon'ın liderliğine ve Cadillac Formula 1 Takımı'nı sıfırdan kurmada oynadığı role minnettarız. Katkıları, kuruluş aşamamızda güçlü bir temel oluşturulmasına yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. Ancak değişikliğin nedenine dair resmi yorumun ötesinde başka bir açıklama yapılmadı.

Lowdon, daha önce Virgin/Manor takımının CEO'su olarak görev yapmış ve Cadillac'ın F1'e giriş hakkını elde etmesinde önemli rol oynamıştı. Aralık 2024'te takım patronu olarak onaylanmıştı. Yerine geçen Budkowski, daha önce Prost, Ferrari, McLaren, Alpine ve FIA'da üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim. Polonya-Fransız mühendis, yeni göreviyle ilgili olarak "Cadillac Formula 1 Takımı'nın olağanüstü bir temeli ve hırsı var. Bu, takım için büyük fırsatlar içeren bir dönem. Maliyet sınırı içinde araç gelişimini en üst düzeye çıkarmak ve tüm takım fonksiyonlarını rekabete yönlendirmek için net bir hedefle tanımlanacak" dedi.

Budkowski, "Odağım, insanlarımızı, araçlarımızı ve bilgi akışını hizalamak olacak, böylece doğru kararlar hızla alınsın ve yarışa her çıktığımızda aracın performansı iyileşsin. Cadillac Formula 1 Takımı'nın pist içi çabalarına önümüzdeki hafta sonu Zandvoort'ta liderlik etmek bir ayrıcalık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi