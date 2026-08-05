BYD Türkiye'de satışta sert düşüş yaşadı: Temmuz'da 17 araç sattı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'deki satışlarında sert düşüş yaşadı. Temmuz ayında yalnızca 17 araç satabilen marka, Ocak-Temmuz döneminde 6 bin 754 satışta kalarak BEV pazarındaki payını yüzde 7,23'e çekti. BYD'nin Manisa'da planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının askıya alınması, satışları olumsuz etkiledi. Şirket başkan yardımcısı, Türkiye için net bir takvim olmadığını, önceliklerinin Macaristan'daki fabrika olduğunu açıkladı.

Elektrikli araç pazarında liderlik TOGG'da. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Temmuz'da toplam 12 bin 684 BEV satıldı. TOGG, 4 bin 600 satışla ilk sırayı alırken, Ocak-Temmuz döneminde 25 bin 848 adet ve yüzde 27,67 payla zirvede yer aldı. KG Mobility 8 bin 602, MINI ise 8 bin 29 satışla onu izledi.

İlk yedi ayda Volvo, Citroen, Opel, BMW, Mercedes ve Tesla da öne çıkan markalar oldu. Hyundai, Kia, Fiat, Skoda, Ford, Renault ve Peugeot ise binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Volkswagen, Audi, Porsche, Jeep ve diğer bazı markalar ise binin altında kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi