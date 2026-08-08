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Briatore: Alpine Şampiyonluğa Hazır

Briatore: Alpine Şampiyonluğa Hazır
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Flavio Briatore, Alpine'in şampiyonluk potansiyeline sahip olduğunu ancak önce ön sıralara çıkmaları gerektiğini söyledi. Mercedes anlaşmasını ve yatırımları vurgulayan Briatore, takımın gelişiminden umutlu.

Yirmi yıl önce Renault ile Fernando Alonso'yu üst üste iki şampiyonluğa taşıyan Flavio Briatore, Alpine'in bunu tekrar başarabileceğini düşünüyor. Ancak galibiyet için öncelikle ön sıralarda mücadele etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Briatore, 'Kazanmak için her şeye sahibiz. Mercedes ile yaptığımız anlaşma harika, doğru ortağı seçtik. Fabrikada büyük yatırımlar yapıyoruz. Sadece parçaları birleştirmemiz ve daha yaratıcı olmamız lazım. Bu takımdan eminim' dedi.

Alpine'e 2024'te yönetici danışman olarak katılan ve takım patronluğunu fiilen üstlenen Briatore, Mercedes motoru ve vites kutusu anlaşmasını da sağladı. Takım bu sezon Monako'da Pierre Gasly ile üçüncülük elde etti.

Gerçekçi bir tutum sergileyen Briatore, 'İlk yıl parçaları birleştiriyoruz. Geçen yıl ilk altıya gireceğimiz sözünü verdim. Bunu başardık, belki ilk beşe de girebiliriz' dedi. Alpine şu anda altıncı, Racing Bulls'un sadece beş puan gerisinde.

Briatore, priminin ilk altıya bağlı olduğunu belirterek 'Her halükarda primi alacağım. Bu yıl ve gelecek yıl bolca prim var' diye konuştu. Takımın durumunu 6.5/10 olarak değerlendiren Briatore, odaklandıkları noktanın aracın ön kanattan sürücüye kadar olan bölümü olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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