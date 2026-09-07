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B Segment Otomobiller: Şehir İçi ve Konfor Arasında Denge

B Segment Otomobiller: Şehir İçi ve Konfor Arasında Denge
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Kompakt sınıfın temsilcileri olan B segment araçlar, şehir içi pratiklik ve yeterli iç hacmi bir arada sunuyor. İşte bu segmentte öne çıkan modeller ve özellikleri.

Otomobil sınıflandırmasında B segmenti, A ve C segmentleri arasında yer alan kompakt araçlardan oluşur. Küçük sınıf olarak bilinen bu otomobiller, dar sokaklarda kolay hareket ve park imkanı, düşük yakıt tüketimi ve günlük kullanıma uygun iç hacimleriyle öne çıkıyor.

B segmenti belirlerken sadece uzunluk değil; gövde tipi, iç hacim, teknik özellikler ve motor performansı da dikkate alınıyor. Hatchback modeller başta gelirken, sedan ve küçük SUV seçenekleri de mevcut. Kompakt dış ölçüler, ekonomik motorlar ve güncel güvenlik sistemleri, bu segmentin temel avantajları arasında sayılıyor.

Piyasada birçok başarılı B segment model bulunuyor. Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris, Hyundai i20, Ford Fiesta, Honda Jazz, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Citroën C3, Dacia Sandero, Kia Rio, Suzuki Swift ve Mazda 2 bu sınıfta öne çıkıyor. A segmentinden daha geniş yaşam alanı sunan B segment, şehir içi pratiklik ile günlük ihtiyaçlar arasında denge arayanlar için ideal.

Kaynak: Haber Merkezi
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