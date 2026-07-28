Elektrikli araç satışları ilk kez fosil yakıtlıları geçti

Avrupa otomotiv sektörü, 2026'nın ilk yarısında tarihi bir dönüm noktası yaşadı. Piyasa verilerine göre, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların toplam pazar payı, ilk kez benzinli ve dizel araçların satışlarını geride bıraktı. Bu değişim, kıta genelindeki karbon emisyon hedefleri ve sıkı çevre düzenlemeleri sonucu otomobil üreticilerinin elektrifikasyon stratejilerini hızlandırmasıyla gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat teşvikleri ve şarj altyapısı yatırımları, elektrikli araçların yükselişini destekledi. Tüketiciler, işletme maliyeti avantajları ve hükümetlerin sunduğu vergi indirimleri sayesinde geleneksel motorlu araçlardan elektrikli modellere yöneldi. Birçok otomobil üreticisi, dizel ve benzinli model yelpazesini daraltarak tamamen elektrikli platformlara odaklanıyor.

Şarj ağlarının genişlemesi ve batarya maliyetlerindeki düşüş, geçişi daha da hızlandırmış durumda. Gelecek yıllarda elektrikli araçların pazar ağırlığının daha da artması bekleniyor. Üreticiler, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli ürün gamına geçmek için büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Bu tablo, fosil yakıtlara bağımlılığın azalması ve sürdürülebilir ulaşımın teşviki açısından kritik bir başarıyı temsil ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi