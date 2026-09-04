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Ajith Kumar'dan Tamil Nadu Motor Sporları Şehri'ne Tam Destek

Ajith Kumar'dan Tamil Nadu Motor Sporları Şehri'ne Tam Destek
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Ünlü aktör ve yarış pilotu Ajith Kumar, Tamil Nadu Başbakanı C Joseph Vijay'ın açıkladığı Motor Sporları Şehri projesini överek, bu girişimin Hint motor sporlarını yeni bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Ajith Kumar, Tamil Nadu Başbakanı C Joseph Vijay'ın eyalette kurulacak Motor Sporları Şehri duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Oyuncu ve yarış pilotu, bu girişimi Hindistan'ın motor sporları ekosistemini güçlendirmeye yönelik büyük bir adım olarak nitelendirdi. Başarılı film kariyerinin yanı sıra yarışlara hazırlanmaya devam eden Ajith, hükümete spor altyapısına yatırım yaptığı ve genç yetenekler için fırsatlar yarattığı için teşekkür etti.

Ajith Kumar, Thalapathy Vijay liderliğindeki Tamil Nadu hükümetinin gençleri spora teşvik etme ve yeteneklerini sistematik fırsatlarla geliştirme çabalarını övdü. Motor Sporları Şehri önerisiyle ilgili olarak, "Tamil Nadu hükümetinin eyalet gençliğini spora çekmek, yeteneklerini tespit etmek ve bu yetenekleri sistematik bir şekilde geliştirmeleri için fırsatlar yaratmak amacıyla yürüttüğü çeşitli girişimler son derece takdire şayandır. Özellikle, Tamil Nadu'da özel bir Motor Sporları Şehri kurulacağının açıklanmasından dolayı çok mutluyum" dedi. Ayrıca Neil Armstrong'un sözlerini uyarlayarak, "Tamil Nadu Hükümeti için küçük bir adım, Hint motor sporları için dev bir sıçrama" ifadesini kullandı ve Başbakan Vijay'a iyi dileklerini iletti.

Motor Sporları Şehri projesi, 3 Eylül'de Tamil Nadu Meclisi'nde duyuruldu. Uluslararası standartta bir yarış pisti, eğitim tesisleri ve destekleyici altyapıyı içerecek tesisin; Formula 1, Formula 2, Formula 3 ve Formula 4 yarışmaları dahil büyük yerel ve uluslararası motor sporları etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor. Ayrıca hevesli yarışçılara becerilerini geliştirmeleri için özel alanlar sağlanacak. Tamil Nadu'da halihazırda Chennai yakınlarındaki Madras Uluslararası Pisti ve Coimbatore'deki KARI Motor Yarış Pisti gibi mekanlar bulunuyor. 2025'te Ajith Kumar Racing'i kuran Ajith, Michelin 24H Dubai'de takımıyla kendi kategorisinde üçüncü oldu. Ajith, ayrıca Adhik Ravichander'ın "Dare Devil" filminde de rol alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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