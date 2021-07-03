Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
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Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralıBURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kavşaktan yan yola giren otomobil ile ana yola çıkan taksi çarpıştı.

Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kavşaktan yan yola giren otomobil ile ana yola çıkan taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Kavşağı'nda yaşandı. Acemler istikametine giden Ali Eren Y. (20), 07 KJ 776 plakalı otomobiliyle Merinos Kavşağı'ndan yan yola girdiği sırada, ana yola çıkan İsmail İnci yönetimindeki 16 T 0330 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, taksi şoförü İsmail İnci ile müşterisi A.D. yaralandı, otomobil ise direğe vurdu. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail İnci, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, A.D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan otomobil sürücüsü Ali Eren Y., Ana yolda giderken trafik sıkıştı. Ben de yan yola girdiğim sırada taksi birden yola çıktı. Ben de duramayarak önce ticari taksiye sonra da direğe vurdum dedi.

Otomobil sürücüsü Ali Eren Y., ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı
Otomobil ve taksi çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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