Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

18.09.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 00:30

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket S.'nin kontrolünde Milas'tan Selimiye istikametine doğru seyreden 48 LC 724 plakalı otomobil, anayola çıkmaya çalışan Özgür G.'nin kontrolündeki 35 AIP 131 plakalı tır ile çarpıştı. İddiaya göre, tırın kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şevket S., çocukları Buse S. ve İbrahim Mert S. yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan eşi Süheyla S. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Özgür G. gözaltına alındı.

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - OKTAY ÇAYIRLI
OKTAY ÇAYIRLI
IHA Editörü
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