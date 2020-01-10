Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, halk otobüsüne çarptığı, sürücü Enes Duman ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen otomobilin, otobüse çarptığı anlar yer aldı.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda genç avukat Cemre Parmaksız ve sürücü Enes Duman hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, önceki gün, Eskişehir- Seyitgazi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, Enes Duman ile birlikte H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Mesut K. yönetimindeki 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Duman ve Parmaksız, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cemre Parmaksız, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Enes Duman ise Eskişehir'de toprağa verildi.
HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Aracın şoför bölümünde yer alan kamera kayıtlarına göre, Mesut K., kendi şeridinde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, karşı yönden gelen Enes Duman'ın kullandığı otomobil, otobüse çarpıyor. Kaza sırasında halk otobüsü sürücüsü Mesut K.'nin, patlayan ön cam parçalarından etkilendiği ardından da aracı durdurup, indiği görülüyor.
Haber Videosu: Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Şöförde sıfır tepki andavallı mı ne bari gaz kesCevap Yaz Yayından Kaldır
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kağıt gibi arabalar ya güven olmaz çok çok yavaş gidilmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Maalesef otobüs şoförünün yapabileceği hiç bir şeyi kalmamış. genç kardeşlerimize yazık olmuş böyle kazalardan korunmak için çok sorumlu davranmak gerektiği bir kez daha görülüyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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otobüs şoförü yukarıda ne varsa kamera mı artık ayna mı bilemedim ama dünyadan bi haber arabanın geldiğini hiç görmüyor frene bile basamamış çünkü havaya bakıyor bide haklıymış gibi ellerini sallıyor ulenn önüne baksan görecen frene basıcan ölmüyceklerdi belkide şoför bunlar . . . . . şoförüCevap Yaz Yayından Kaldır
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çarpışma olana kadar şoförün dünyadan haberi yok uyuyo mu ne??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık genç bir can, geride kalanlara sabır versin rabbim. Lakin Enes''in ölümünün bir önemi yok heralde. Avukat olmadığı için mi?Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır