Otomobil Refüjdeki Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara yönüne giden Recep Çağlar idaresindeki 43 BB 698 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi mevkinde refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hasan, Mehmet Kayalar ve Mustafa Çağlar yaralandı.

Yaralılar, motosiklet ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Bu süre zarfında Ankara yönüne gitmek isteyen araçlar, servis yoluna yönlendirildi.

Karayolundaki ulaşım, kaza yapan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.