Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı
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Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.

04.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:21
Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı

'ün ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.


Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.


Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, karlı zemin nedeniyle vatandaşların sağlık ve jandarma ekiplerine destek vermesiyle el birliğiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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