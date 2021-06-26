Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ahmet Mesut Beyazyıldız idaresindeki 02 DB 909 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü ile aynı istikamete giden Vahap Balıkçı idaresindeki 02 ED 512 plakalı motosiklet ile Çatalağaç köyü çıkışında çarpıştı.

Yaşanan kazada motosiklette bulunan Vahap Balıkçı ile Fidan Balıkçı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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