Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı (1)

BARTIN'da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.