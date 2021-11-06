Otomobil önce demir bariyere sonra direğe çarptı : 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin önce demir bariyere ardından elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesinde meydana geldi. Tahsin Çavuş idaresindeki 78 SG 426 plakalı otomobil Ergenekon Caddesinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce demir bariyere ardından 20 metre ilerideki elektrik direğine çarpıp asılı kaldı. Sürücü yaralanırken şans eseri kaza anında olay yerinden kimsenin geçmemesi faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.