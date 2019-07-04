Otomobil'de ÖTV İndirimi Bitti, İkinci El Otomobil Talebinde Keskin Artış

"İkinci el otomobil talebinde keskin artış!"



Otomotiv sektörünün gündeminde bulunan ve daha önce iki defa uzatılan ÖTV teşviki, hem pazar hem de araç satın almak isteyenler için ayrı bir önem taşıyor. ÖTV teşvikinin uzatılmamasıyla birlikte ikinci el araç pazarının olumlu tepki verdiğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarında, ÖTV teşvikinin uzamamasının etkisi olarak ilk günde ortalama yüzde 2 artış yaşandığını kaydetti.

30 Haziran 2019'da son bulan ÖTV teşvikiyle birlikte; ikinciel otomobil satış fiyatlarında artış yaşandığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız;

"Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye'nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan ikinciyeni.com'da, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar %2 oranında yükseldi. Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen; ortalama %10 'luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda %5'in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Teknotalk.com