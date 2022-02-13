Otomobil çarpmasıyla yaralandı, kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp sabah namazı için camiye giden işçi emeklisi Ali Kavas'a (55) kaldırımın kenarında otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, bacağı, kolu ve boynunda kırıklar oluşan Ali Kavas, hastanede tedaviye alındı. Ali Kavas, kendisine çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, aracın plakasının tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olay geçen salı günü sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5202 Sokak'ta meydana geldi. Ali Kavas sabah namazını kılmak için camiye gittiği sırada yoldan hızla geçen bir otomobil çarparak kaçtı. Kaldırımın kenarında bulunan Ali Kavas, yere savruldu. Ali Kavas'ı yerde görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kavas'ın sol bacağı, kürek kemiği, kolu ve boynunda kırık tespit edildi. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin Ali Kavas'a çarptığı an görülürken, aracın ise plakası tespit edilemedi. Polis, aracın plakasının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.