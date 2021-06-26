Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ 'AŞIRI HIZ'DAN DÜN CEZA YEMİŞBursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu (24), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ 'AŞIRI HIZ'DAN DÜN CEZA YEMİŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu (24), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Mutlu'nun dün de aşırı hız nedeniyle trafik cezası yediği öğrenildi. İlker Mutlu'nun, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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