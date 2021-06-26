Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ 'AŞIRI HIZ'DAN DÜN CEZA YEMİŞBursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarptığı otomobilinde 3 kişinin ölümüne neden olan ve kazada yaralanan sürücü İlker Mutlu (24), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.