OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'nı 3 yerinden bıçakla yaralayan ve teslim olduktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Peker (30), çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayda şoförün kendisine hareket ettiğini öne süren Peker, kendini koruyamaya çalıştığı sırada bıçakladığını öne sürdü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'ndeki belediye otobüsleri son durağında, dün 26 BL 511 plakalı otobüse biletsiz binmek isteyen bir kadın, şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra telefonla yakını Gökhan Peker'i aradı. Kısa sürede gelen Peker, tartışıp darbettiği otobüs şoförü Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Polis Merkezine giderek teslim olan Gökhan Peker, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Peker, şoförün kendisine hakaret ettiğini, kendini koruyamaya çalıştığı sırada bıçakladığını öne sürdü.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli Gökhan Peker, 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Otobüste yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan Peker'in tartışma sırasında otobüs şoförüne saldırıp belinden çıkardığı bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.

'HAYATIMI ZOR KURTARDIM'

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunmayan otobüs şoförü Barış Odabaşı ise yaşadıklarını "Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın kısmımdan, bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım" sözleriyle dile getirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.